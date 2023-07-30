СТАМБУЛ, 30 июл — ПРАЙМ. Новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов установлен на турецком курорте Анталья, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджы. Обанкротившиеся финны с тоской вспоминают туристов из России

"Побит рекорд 2019 года: с начала года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 миллионов 11 тысяч 828 туристов", — написал Языджы в Twitter.

В 2019 году к этой дате на курорт прибыли 8 миллионов 4 тысячи 11 туристов.

Также в субботу поставлен новый рекорд по числу прибывших в провинцию самолетами туристов: 100 тысяч 40 туристов, причем львиную долю принял аэропорт Антальи, а в аэропорт Аланьи Газипаша прибыли 1030 туристов.