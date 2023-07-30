2023-07-30T16:46:14+03:00
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2023-07-30T16:46:14+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230730/841233038.html
Число прибывших в Анталью туристов превысило рекорд 2019 года
Туризм
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. Новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов установлен на турецком курорте Анталья, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджы. "Побит рекорд 2019 года: с начала года... ПРАЙМ, 30.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 30 июл — ПРАЙМ. Новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов установлен на турецком курорте Анталья, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджы.
"Побит рекорд 2019 года: с начала года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 миллионов 11 тысяч 828 туристов", — написал Языджы в Twitter.
В 2019 году к этой дате на курорт прибыли 8 миллионов 4 тысячи 11 туристов.
Также в субботу поставлен новый рекорд по числу прибывших в провинцию самолетами туристов: 100 тысяч 40 туристов, причем львиную долю принял аэропорт Антальи, а в аэропорт Аланьи Газипаша прибыли 1030 туристов.