МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Спрос на поездки в Африку среди россиян высокий, это направление удваивается ежегодно, а большинство туристов РФ — почти 80% — выбирают комбинированные туры: сафари, отдых и экскурсии, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Обанкротившиеся финны с тоской вспоминают туристов из России

"Спрос на поездки в регион и сейчас, при ограниченной перевозке, довольно высокий. У нас это направление ежегодно практически удваивается. Многих привлекает его природный потенциал, национальные парки и заповедники, где можно в живой природе увидеть огромные скопления животных. Почти 80% наших туристов выбирают комбинированные туры – сафари плюс отдых, экскурсии. Очень высок процент возвратных туристов, особенно в Танзании", — отметил эксперт РСТ, генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

По его мнению, Африка сейчас переживает "бум международного спроса". Он подчеркнул, что это связано не только с сокращением рейсов на других направлениях, но и ростом популярности африканских стран — после пандемии, когда туристы стали избегать поездок в многолюдные города, значительно вырос интерес к путешествиям на природу. Арутюнов отметил колоссальный рывок в развитии инфраструктуры Африки в последние годы: появляется все больше отелей высокого уровня, в том числе крупнейших международных гостиничных сетей, строятся дороги и аэропорты.

Самыми перспективными странами для туризма он считает Кению, Танзанию и ЮАР: "Чаще всего туристы едут для начала в Танзанию или Кению, а потом выбирают ЮАР как более разноплановую". По словам эксперта, пока российскому туристу неизвестна Африка южнее Сахары, но у нее большие перспективы.

"Африка — популярное направление, и расширение географии рейсов позволили бы туроператорам увеличить ассортимент предложений по выездному туризму. Мы рассматриваем такие варианты, как полеты в Танзанию на остров Занзибар и, конечно, расширение полетов в Тунис, другие страны… Важно, что у российских авиакомпаний появляются самолеты, которые могут выполнять международные перелеты за счет регистрации в российском реестре, а также выкупа самолетов через лизинг", — заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

МИД РФ ведет работу по взаимной отмене виз и запуску прямого авиасообщения с максимальным количеством стран континента: в конце июля появились прямое авиасообщение из Алжира в Санкт-Петербург, а также авиакомпания Azur Air получила разрешение на открытие чартерных рейсов в Танзанию, их планируется запустить осенью. В РСТ добавили, что на втором саммите "Россия-Африка" обсуждалась организация прямых рейсов и в ЮАР.