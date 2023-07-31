СТАМБУЛ, 31 июл — ПРАЙМ. Одной из причин снижения популярности дорогих отелей в Турции в этом году являются россияне и граждане русскоговорящих стран, купивших жилую недвижимость, заявил глава минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Турпоток из России в Турцию вырос в первом полугодии 2023 года

"В отелях с высоким уровнем цен, как вам известно из новостей, заполненность номеров оказалась ниже ожидаемого. В этом сыграли роль четыре основных фактора: негативные последствия землетрясений (6 февраля – прим. ред.) и последовавшего за ними предвыборного процесса повлияли на процесс раннего бронирования в наших отелях, тот факт, что прохладная погода продлилась вплоть до июля – из-за этого мы также потеряли в раннем бронировании по сравнению со странами-конкурентами, а также интенсивное приобретение недвижимости в первую очередь россиянами и гражданами русскоговорящих стран, особенно с этого года, и то, что они предпочитают свои квартиры отелям, а со временем и сдают их другим туристам", — заявил Эрсой на пресс-конференции.

Выступая с отчетом в понедельник, Эрсой сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27% и превысили 21,7 миллиардов долларов.

По его словам, за полгода страну посетили более 22,9 миллионов человек, что на 17,5% выше показателей прошлого года. При этом в среднем турист проводит в Турции 9,9 ночей, что меньше цифр 2022 года – тогда показатель составлял 10,5 ночей. В среднем турист тратит порядка 100 долларов в сутки в стране.

При этом он отметил, что и мировая рецессия оказала влияние на снижение доходов туризма, туристы предпочитают отели с меньшим количеством звезд. Эрсой добавил, что власти предпринимают усилия по диверсификации стран, из которых в Турцию приезжают туристы, а также развивают различные виды туризма – такие как гастрономический, велосипедный и другие. СМИ: Турция стала для россиян дорогим удовольствием

Заполняемость гостиниц составляет 60% в Эгейском регионе и 70% на средиземноморском побережье, заявил ранее глава совета директоров туристической компании Jolly Мете Вардар.

Россияне по итогам июня лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции за июнь, однако общие показатели близки к минимальным за два года, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK). Всего, по данным статбюро, в июне в Турции продано более 83 тысяч квартир, иностранцы приобрели из этого числа 2625 объектов недвижимости, а россияне — лишь 733. К примеру, в декабре 2022 года россияне приобрели более 2400 квартир.

По данным ЦБ Турции, стоимость недвижимости за год с мая 2022 года номинально увеличилась более чем в два раза, а с учетом инфляции на 45%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, на данный момент власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.