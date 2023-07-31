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2023
https://1prime.ru/tourism/20230731/841244662.html
Число клиентов японских гостиниц превысило уровень 2019 года, пишет СМИ
Туризм
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. Впервые число клиентов гостиниц и рёканов (гостиниц в японском стиле) превысило допандемийный уровень, сообщило агентство Киодо со ссылкой на агентство по туризму Японии... ПРАЙМ, 31.07.2023
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, туризм, япония, пандемия, гостиницы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 31 июл — ПРАЙМ. Впервые число клиентов гостиниц и рёканов (гостиниц в японском стиле) превысило допандемийный уровень, сообщило агентство Киодо со ссылкой на агентство по туризму Японии.
Согласно опубликованной в понедельник статистике, в июне в гостиницах и рёканах остановились 46,26 миллиона туристов из Японии и из-за рубежа. Это выше уровня 2019 года на 1%. В последний раз статистические данные показывали рост в феврале 2020 года, когда влияние пандемии еще не ощущалось в Японии в полной мере.
Таким образом, положительная динамика по сравнению с допандемийным уровнем наблюдается впервые за 3 года и 5 месяцев.