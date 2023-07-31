ТОКИО, 31 июл — ПРАЙМ. Впервые число клиентов гостиниц и рёканов (гостиниц в японском стиле) превысило допандемийный уровень, сообщило агентство Киодо со ссылкой на агентство по туризму Японии. Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Согласно опубликованной в понедельник статистике, в июне в гостиницах и рёканах остановились 46,26 миллиона туристов из Японии и из-за рубежа. Это выше уровня 2019 года на 1%. В последний раз статистические данные показывали рост в феврале 2020 года, когда влияние пандемии еще не ощущалось в Японии в полной мере.

Таким образом, положительная динамика по сравнению с допандемийным уровнем наблюдается впервые за 3 года и 5 месяцев.