ТБИЛИСИ, 1 авг — ПРАЙМ. Грузия потеряет около 1 миллиарда доллара в год и около 20-30 тысяч рабочих мест, если запретит въезд российским туристам, как этого требует оппозиция, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. В Грузии назвали число компаний, основанных россиянами с марта 2022 года

"Мы выслушали заявления, что надо запретить въезд российским туристам. Разве кто-нибудь соглашается с этим? Я уверен, что никто не согласится. Например, если в Грузию не будут приезжать российские туристы, за год страна потеряет около миллиарда долларов, а наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест", — заявил Кобахидзе на брифинге.

На днях в Батуми прошли митинги оппозиции из-за захода лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает.

В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande. Ночью у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю. На акции протеста были задержаны 23 человека.

В агентстве по продаже круизов, которое находится в Сочи, сообщили РИА Новости, что лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в Батуми, заход в понедельник стал последним.