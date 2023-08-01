Политик Кобахидзе: запрет на въезд туристам из России приведет к потере миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 1 авг — ПРАЙМ. Грузия потеряет около 1 миллиарда доллара в год и около 20-30 тысяч рабочих мест, если запретит въезд российским туристам, как этого требует оппозиция, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Мы выслушали заявления, что надо запретить въезд российским туристам. Разве кто-нибудь соглашается с этим? Я уверен, что никто не согласится. Например, если в Грузию не будут приезжать российские туристы, за год страна потеряет около миллиарда долларов, а наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест", — заявил Кобахидзе на брифинге.
На днях в Батуми прошли митинги оппозиции из-за захода лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает.
В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande. Ночью у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю. На акции протеста были задержаны 23 человека.
В агентстве по продаже круизов, которое находится в Сочи, сообщили РИА Новости, что лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в Батуми, заход в понедельник стал последним.
https://1prime.ru/tourism/20230801/841255984.html