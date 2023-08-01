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Матвиенко оценила пользу от строительства туринфраструктуры на Камчатке
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. Строительство комфортной туристической инфраструктуры на Камчатке позволит создать там до десяти тысяч рабочих мест и нарастить турпоток, заявила в ходе приветствия к участникам... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, туризм, россия, туризм, камчатка, валентина матвиенко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Строительство комфортной туристической инфраструктуры на Камчатке позволит создать там до десяти тысяч рабочих мест и нарастить турпоток, заявила в ходе приветствия к участникам форума "Экосистема. Заповедный край" председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Развитие экотуризма придаст импульс точкам экономического роста Камчатского края, а строительство комфортной и доступной туристической инфраструктуры позволит создать до 10 тысяч рабочих мест и увеличить туристический поток", — сказала она и отметила, что Совфед будет следить за "кропотливой, важной и интересной работой" Международного центра репродукции и сохранения редких видов птиц "Камчатка".
Матвиенко напомнила, что благодаря сотрудничеству с партнерами из ОАЭ на базе центра было организовано воспроизводство кречета — наиболее "ценного и редкого вида отряда соколообразных, занесенного в Красную книгу России".