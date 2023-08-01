МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Портал для оформления электронных виз для въезда в Россию иностранцам из 55 стран начал работу.

Министерство иностранных дел РФ

Электронные визы позволят вернуть въездной туризм на доковидный уровень

Соответствующий раздел для оформления заявок на получение электронных виз был запущен в 10 часов по Москве на сайте консульского департамента МИД России.

Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Всего в соответствующих распоряжениях правительства указано 92 пункта пропуска через российскую границу, в том числе главные московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, петербургский Пулково, а также железнодорожные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска через госграницу.

Оформление приглашений на въезд в РФ, подтверждения о приеме иностранного туриста или каких-то других документов, подтверждающих цель поездки, иностранному гражданину не потребуется.

Для получения единой электронной визы нужно создать заявление в электронной форме на сайте.

Срок действия визы составляет 60 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания в России — не более 16 дней с момента въезда. Срок оформления визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

Стоить электронная виза, как заявлял глава консульского департамента МИД РФ Андрей Климов, с учетом издержек не будет превышать 52 долларов США, а для детей в возрасте до 6 лет стоимость визы обойдется в сумму не более двух долларов.

Изначально в принятом в 2020 году законе были 52 страны, это страны Европы, такие как Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия и другие, государства Ближнего Востока, в том числе Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и другие, а также Япония, Турция, Китай, включая Тайвань, КНДР, Индия и другие страны из других частей мира.

Позднее правительство расширило этот список, добавив такие страны, как Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, таким образом разрешив гражданам 55 стран посещать Россию по электронной визе.

Полный список стран опубликован в распоряжении правительства РФ от 6 октября 2020 года №2571-р.