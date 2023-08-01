МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Портал для оформления электронных виз для въезда в Россию иностранцам из 55 стран начал работу. Электронные визы позволят вернуть въездной туризм на доковидный уровень

Соответствующий раздел для оформления заявок на получение электронных виз был запущен в 10 часов по Москве на сайте консульского департамента МИД России.

Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Всего в соответствующих распоряжениях правительства указано 92 пункта пропуска через российскую границу, в том числе главные московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, петербургский Пулково, а также железнодорожные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска через госграницу.

Оформление приглашений на въезд в РФ, подтверждения о приеме иностранного туриста или каких-то других документов, подтверждающих цель поездки, иностранному гражданину не потребуется.

Для получения единой электронной визы нужно создать заявление в электронной форме на сайте.

Срок действия визы составляет 60 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания в России — не более 16 дней с момента въезда. Срок оформления визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

Стоить электронная виза, как заявлял глава консульского департамента МИД РФ Андрей Климов, с учетом издержек не будет превышать 52 долларов США, а для детей в возрасте до 6 лет стоимость визы обойдется в сумму не более двух долларов.

Изначально в принятом в 2020 году законе были 52 страны, это страны Европы, такие как Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия и другие, государства Ближнего Востока, в том числе Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и другие, а также Япония, Турция, Китай, включая Тайвань, КНДР, Индия и другие страны из других частей мира.

Позднее правительство расширило этот список, добавив такие страны, как Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, таким образом разрешив гражданам 55 стран посещать Россию по электронной визе.

Полный список стран опубликован в распоряжении правительства РФ от 6 октября 2020 года №2571-р.