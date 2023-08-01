МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские туристы теперь могут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай — программа таких обменов между двумя странами заработала с 1 августа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Китай вводит контроль за экспортом связанного с дронами оборудования

"Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы", — говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, все детали по процедуре — как заполнять документы, как их сверять, как пересекать границу и как принимать китайских туристов — российский турбизнес сможет получить при обращении к региональным туристическим властям.

Кроме того, на сайте Минэкономразвития в разделе "Международный туризм" туристические компании и региональные власти смогут ознакомиться с инструкциями по реализации соглашения, скачать формы документов, необходимых для приема и отправления туристических групп, а также проверить наличие туристической организации в одобренном списке.

"Уверены, что запуск поездок укрепит взаимодействие России с Китаем в туристической сфере, а также будет способствовать дальнейшему увеличению взаимных туристических потоков", — заключил Кондратьев.