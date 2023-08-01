МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Общая стоимость девятнадцати проектов по созданию туристической инфраструктуры, которые сейчас находятся на рассмотрении и в стадии финансирования у госкорпорации ВЭБ, составляет 432 миллиарда рублей, участие самой госкорпорации — до 196 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости старший банкир бизнес-блока ВЭБа Антон Перин. Матвиенко оценила пользу от строительства туринфраструктуры на Камчатке

"Сейчас на рассмотрении и в стадии финансировании в ВЭБ.РФ находится 19 проектов (создания туристической инфраструктуры — ред.) общей стоимостью 432 миллиарда рублей, участие ВЭБ.РФ составит до 196 миллиардов рублей…. Развитие индустрии гостеприимства является одним из приоритетов правительства РФ, и здесь ВЭБ.РФ играет активную роль", — рассказал Перин.

География этих проектов включает в себя 12 регионов. Основной фокус ВЭБ делает на масштабные и комплексные проекты, которые станут драйверами развития целых территорий. Например, это создание круглогодичного курорта "Три вулкана" на Камчатке или туристско-рекреационного комплекса "Лагонаки" в республике Адыгея. "Делаем и небольшие, но важные с точки зрения развития отдельных городов гостиницы, например, в Северо-Курильске", — отметил Перин.

Он объяснил, что задача ВЭБа в рамках финансирования таких проектов — вовлечение в них коммерческих банков и их поддержка в части финансирования риска. Таким образом, проекты, которые делаются "с нуля", становятся привлекательными для банков.

"В основном такое партнерство интересно для крупных многофункциональных курортов, которые отличаются высоким уровнем необходимых инвестиций и связанными с этим длительными сроками окупаемости", — обратил внимание представитель ВЭБа.

Также, кроме прямого финансирования инвестпроектов в сфере туризма, группа ВЭБ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по заказу Минэкономразвития разрабатывает туристические схемы территориально-пространственного планирования. "В рамках развития городской экономики мы разрабатываем и сопровождаем тиражируемые продуктовые решения, связанные с индустрией гостеприимства (например, городские парки)", — заключил Перин.