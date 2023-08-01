МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону — из России в Китай, из КНР же группы отправятся позже, не проработана пока и нормативная база для начала такого обмена, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Минэкономразвития назвал дату начала безвизовых поездок из России в Китай

Ранее во вторник в Минэкономразвития России объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.

Между тем, как отмечают в АТОР, отправка туристических групп из Китая по соглашению начнется позже, и с 1 августа массовый въездной туризм из КНР не заработает. "Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить "тестовую группу" 10 августа, и только затем дать зелёный свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию", — говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что групповой безвизовый режим между РФ и КНР не действует для самостоятельных туристов, а также граждан, которые хотят посетить страну не с туристическими целями. Для туроператоров старт безвизового режима также не означает немедленного снятия визовых барьеров — им надо еще формировать, подавать и согласовывать групповые списки, и "с этим есть сложности", добавляют в АТОР.

"Эксперты считают, что нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова и имеет множество погрешностей. Так, например, большая часть вопросов в организации процесса реализации соглашения передается к региональным органам власти. При этом сами региональные власти в области туризма зачастую сами пока не знают, как работать в рамках этого соглашения и ждут инструкцию от федеральных органов власти", — поясняется в сообщении. Безвизовый обмен туристами с Китаем возобновили в Приморье

Нет ясности и в вопросах, сколько экземпляров списков туристов должен передавать властям туроператор, а также как вносить в документы название туроператоров на английском языке, если списки на сайте Минэкономразвития на китайском. Вызывает у бизнеса вопрос и статус сопровождающего группы туристов, так как им должен быть штатный сотрудник российского туроператора.

"Учитывая такое большое количество казалось бы "мелких", но очень важных нюансов, а практике с реализацией соглашения на практике могут быть серьезные проблемы. Пока что, несмотря на сообщение о "возобновлении безвизового режима для туристических групп", фактический обмен туристами так и не начался. Возможно, он на деле начнется только после устранения всех неточностей", — заключают в АТОР.