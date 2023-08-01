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2023
https://1prime.ru/tourism/20230801/841266984.html
Шри-Ланка вошла в пятёрку стран по популярности у туристов из России
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Шри-Ланка заняла пятое место среди зарубежных стран по турпотоку из России за прошлое полугодие, отстав только от таких традиционно популярных направлений, как Турция, Таиланд,... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, новости, в мире, туризм, туризм, шри-ланка, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Шри-Ланка заняла пятое место среди зарубежных стран по турпотоку из России за прошлое полугодие, отстав только от таких традиционно популярных направлений, как Турция, Таиланд, Египет, а также ОАЭ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе-июне на остров прибыли 110 275 туристов из России. Практически столько же набрали и Мальдивы. По данным Управления иммиграции Мальдивских островов, в страну за январь-июнь прибыли 109 361 гражданин России", — рассказали в АТОР.
Там также отметили, что лидером по российскому турпотоку стала Турция — 2,6 миллиона визитов, на втором месте ОАЭ (более 800 тысяч). А Таиланд закрыл тройку популярных направлений и принял 792 тысячи людей из РФ, опередив Египет на 42 тысячи туристов.
Компания добавила, что за пределами топ-5 по количеству прибытий туристов из РФ в первой половине года можно выделить Индонезию (прогнозно, свыше 80 тысяч), Кубу (67,6 тысячи), Вьетнам (62 тысячи), Малайзию (около 55 тысячи), Сейшелы (31 тысяча) и Кипр (свыше 29 тысяч).