МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Шри-Ланка заняла пятое место среди зарубежных стран по турпотоку из России за прошлое полугодие, отстав только от таких традиционно популярных направлений, как Турция, Таиланд, Египет, а также ОАЭ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туроператоры отметили рост турпотока на Кипр за полгода

"По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе-июне на остров прибыли 110 275 туристов из России. Практически столько же набрали и Мальдивы. По данным Управления иммиграции Мальдивских островов, в страну за январь-июнь прибыли 109 361 гражданин России", — рассказали в АТОР.

Там также отметили, что лидером по российскому турпотоку стала Турция — 2,6 миллиона визитов, на втором месте ОАЭ (более 800 тысяч). А Таиланд закрыл тройку популярных направлений и принял 792 тысячи людей из РФ, опередив Египет на 42 тысячи туристов.

Компания добавила, что за пределами топ-5 по количеству прибытий туристов из РФ в первой половине года можно выделить Индонезию (прогнозно, свыше 80 тысяч), Кубу (67,6 тысячи), Вьетнам (62 тысячи), Малайзию (около 55 тысячи), Сейшелы (31 тысяча) и Кипр (свыше 29 тысяч).