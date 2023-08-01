МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия планирует возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября текущего года, следует из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ). Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока работает только в одну сторону

"Поэтапное восстановление безвизовых поездок в формате, в котором они происходили до 2020 года, планируем к первым числам сентября", — отмечает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Ранее во вторник в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы. В рамках соглашения, организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Горин уверен, что запуск безвизовых поездок поспособствует увеличению взаимных турпотоков, так как позволит туристам планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы, на оформление которой сейчас уходит до двух месяцев, а стоимость составляет от 150-200 долларов и выше. По его мнению, возобновление безвизового обмена снимет эти препятствия.

"Сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки", — отметил он.

Он подчеркнул, что сейчас рейсы между РФ и КНР выполняют пять российских и семь китайских авиакомпаний. "Идет стабилизация и даже снижение цен на перелеты на фоне увеличения перевозки. Мы также ждем рейсов на остров Хайнань, куда визы уже отменены, но нет прямых рейсов. Сейчас туда можно путешествовать транзитом через другие аэропорты", — добавил Горин.