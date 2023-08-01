ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — ПРАЙМ. Увеличение иностранного турпотока, которому будет способствовать безвизовый обмен туристами между Приморьем и Китаем, благоприятно скажется на экономике края, сообщает правительство региона. Мэр Владивостока рассказал, что нужно для создания в городе легкого метро

В конце июля глава минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о скором запуске безвизового туристического обмена и уточнил, что первые безвизовые групповые поездки планируется запустить к 1 августа. В пресс-службе Минэкономразвития во вторник объявили о начале безвизовых групповых поездок российских туристов в Китай.

Во вторник власти Приморья сообщили, что безвизовые групповые туристические поездки между Приморским краем и Китаем возобновлены. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что первые туристы из Китая прибудут в регион уже во вторник.

"В том числе безвизовый туробмен положительно отразится на малом и среднем предпринимательстве Приморья. Здесь действует целая система: гостиницы, сервис, общественное питание, сельское хозяйство — все будет работать для путешественника, чтобы оставить у человека хорошее впечатление", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья Николая Стецко. Россия и Китай возобновят безвизовый туристический обмен к сентябрю

Отмечается, что возобновление безвизового сообщения обеспечит рост туристического потока в обе стороны.

Действие межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках было приостановлено из-за пандемии COVID-19. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что соглашение возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы.