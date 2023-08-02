МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое — на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ростовский губернатор заверил в безопасности сухопутного коридора в Крым

"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов — ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона — чуть более 3 миллионов человек, это где-то в 2 раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона", — рассказала она на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023.

Говоря об остальных популярных летних направлениях, она отметила, что на внутреннем рынке лидером остался Краснодарский край — как ожидается, его этим летом посетят порядка 10 миллионов туристов. Востребованы также Москва (6,4 миллиона человек), Санкт-Петербург (3,5 миллиона человек) и Кавказские Минеральные воды (более 1 миллиона туристов).

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.