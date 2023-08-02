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Эрдоган ждет рекорда по числу прибывших в Турцию российских туристов
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. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину, что надеется на рекордное число прибывших за год в Турцию российских туристов, сообщила... ПРАЙМ, 02.08.2023
бизнес, новости, туризм, российские туристы, турция, реджеп тайип эрдоган
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину, что надеется на рекордное число прибывших за год в Турцию российских туристов, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган выразил удовлетворенность растущим интересом российских туристов к Турции. Он уверен в том, что общими усилиями удастся поставить новый рекорд в туризме в этом году", — сказано в полученном РИА Новости заявлении.
Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду.
Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27% и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5% выше показателей прошлого года.