СТАМБУЛ, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину, что надеется на рекордное число прибывших за год в Турцию российских туристов, сообщила канцелярия турецкого лидера. АТОР зафиксировала рост турпотока на российских курортах этим летом

"Эрдоган выразил удовлетворенность растущим интересом российских туристов к Турции. Он уверен в том, что общими усилиями удастся поставить новый рекорд в туризме в этом году", — сказано в полученном РИА Новости заявлении.

Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27% и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5% выше показателей прошлого года.