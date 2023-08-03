МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Спрос на европейские направления среди российских туристов в первом полугодии вырос к аналогичному периоду 2022 года, даже несмотря на существующие трудности, в том числе отмену упрощенного режима получения виз, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Обмен туристами с КНР благоприятно повлияет на экономику Приморья

"В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности путешествий в Европу (в первом полугодии в годовом выражении — прим. ред.). Несмотря на отмену упрощенного режима получения виз и увеличения сроков рассмотрения документов, российские туристы выбирают популярные европейские направления. Можно выделить здесь: Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны", — заявил он.

Также, по его словам, существенно увеличилось и количество стыковочных рейсов, поскольку прямых перелетов в европейские страны сейчас нет, и туристам приходится выбирать рейсы с пересадками в Стамбуле, Ереване, Баку и других.

Горин подчеркнул, что, например, в Испанию число поездок отечественных туристов выросло на 88% по сравнению с первым кварталом 2022 года, таким образом за первые три месяца 2023 года страну посетило 78 тысяч россиян. "Если говорить о визах, то и они продолжают выдаваться 17 странами Шенгенского соглашения (из 27). Так, Испания в прошлом году выдала 155 тысяч виз (россиянам — прим. ред.), а всего виз Шенгенского соглашения было выдано в 2022 году 604 тысячи", — добавил вице-президент РСТ.

Однако по сравнению с допандемийным 2019 годом "количество туристических поездок в Европу существенно сократилось" — примерно на 75-80%, но в этом году наблюдается тенденция возвращения туристов на определенные направления, отмечает Горин.