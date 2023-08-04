ЧИТА, 4 авг — ПРАЙМ. Туристический поток на Дальний Восток с января по май 2023 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время выездной сессии Восточного экономического форума "Путешествие на Дальний Восток" в Забайкальском крае. Цены на туры в России выросли летом в среднем на 15 процентов

"По Дальнему Востоку у нас количество туристов в 2023 году за 5 месяцев к 2022-му выросло на 33%. В Забайкалье, насколько я знаю, на 50% рост турпотока. Поэтому факторы все работают. Люди едут, люди летят. Мы стараемся не отставать в части обеспечения транспортной доступности", — сказал Чекунков.

Среди факторов развития транспортной доступности министр назвал программу субсидирования перелётов между ключевыми столицами ДФО с Западом России. Также создание единой Дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры" и субсидирование перелетов между регионами. Действуют 36 социальных маршрутов.

"Высота, которую нам еще предстоит взять, — это внутрирегиональные перевозки. У нас многие регионы размером с немаленькую страну. Начиная с Забайкалья, которая плюс-минус несколько меньше Франции, заканчивая вообще регионами, как Якутия, Хабаровский край. Перелететь из одной точки с юга Хабаровского края на север сопоставимо с серьезным континентальным перелетом", — добавил Чекунков.

Он отметил, что сейчас власти работают над доступностью подобных маршрутов. В частности, идет обновление воздушных судов единой Дальневосточной компания российскими: старт выпуска легкомоторного самолета "Байкал", лизинговая программа, по которой "Аврора" сделала заказ на более, чем 100 бортов. Кроме того, на Дальнем Востоке реконструируют и ремонтируют аэродромы, взлетно-посадочные полосы.

"В целом, если посмотреть на горизонт последних 10 лет, значительно увеличилась транспортная доступность, снизилась средняя цена билета. Соответственно, видимо более серьезный рост перелетов", — заключил Чекунков.