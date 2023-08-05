Решетников: Алтай доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики
БАРНАУЛ, 5 авг — ПРАЙМ. Алтайский край доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики, по итогам прошлого года регион получил от туризма 2 миллиарда рублей в бюджет, рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Алтайский край действительно эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером развития экономики… Алтайский край получил в бюджет от туризма 2 миллиарда рублей в прошлом году, и это уже такой ну существенный, существенный сектор экономики", — заявил Решетников.
Министр экономического развития посетил Алтайский край в субботу, он побывал на ряде заводов в Барнауле, осмотрел туробъекты нового курорта "Белокуриха Горная" и особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".
Он отметил, что для туристов на Алтае есть возможности размещения на любой вкус: от простых объектов до пятизвездочных вариантов.
"Если какие-то будут нужны решения, полномочия там от федерации, мы конечно готовы все рассмотреть и максимально отнесемся к этому, а так в целом молодцы… Все очень здорово, все очень позитивно, приезжайте на Алтай, каждый из нас, кто не был, удивится точно и восхитится, кто был когда-то, увидит, как много изменилось", — сказал Решетников.
https://1prime.ru/tourism/20230805/841307223.html