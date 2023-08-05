БАРНАУЛ, 5 авг — ПРАЙМ. Алтайский край доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики, по итогам прошлого года регион получил от туризма 2 миллиарда рублей в бюджет, рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Российская экономика вырастет по итогам года, заявил Решетников

"Алтайский край действительно эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером развития экономики… Алтайский край получил в бюджет от туризма 2 миллиарда рублей в прошлом году, и это уже такой ну существенный, существенный сектор экономики", — заявил Решетников.

Министр экономического развития посетил Алтайский край в субботу, он побывал на ряде заводов в Барнауле, осмотрел туробъекты нового курорта "Белокуриха Горная" и особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".

Он отметил, что для туристов на Алтае есть возможности размещения на любой вкус: от простых объектов до пятизвездочных вариантов.

"Если какие-то будут нужны решения, полномочия там от федерации, мы конечно готовы все рассмотреть и максимально отнесемся к этому, а так в целом молодцы… Все очень здорово, все очень позитивно, приезжайте на Алтай, каждый из нас, кто не был, удивится точно и восхитится, кто был когда-то, увидит, как много изменилось", — сказал Решетников.