СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

"Это жизнеутверждающая отрасль, без преувеличения. Сегодня в этой отрасли работают 11 тысяч крымчан… Есть цифры — они очень оптимистичные: я уже не буду говорить о грузопотоке, в прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 миллиона пассажиров, сейчас 1,9 миллиона. Пассажиропоток вырос значительно", — сказал в эфире телеканала "Крым 24" Константинов.

Он отметил, что "Крымская железная дорога" также существенно нарастила объем грузовых перевозок. Спикер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он пройдет 6 августа.