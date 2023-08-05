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В Крыму раскрыли объем пассажиропотока на железной дороге
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Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого... ПРАЙМ, 05.08.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, крым, железная дорога, пассажиропоток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Это жизнеутверждающая отрасль, без преувеличения. Сегодня в этой отрасли работают 11 тысяч крымчан… Есть цифры — они очень оптимистичные: я уже не буду говорить о грузопотоке, в прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 миллиона пассажиров, сейчас 1,9 миллиона. Пассажиропоток вырос значительно", — сказал в эфире телеканала "Крым 24" Константинов.
Он отметил, что "Крымская железная дорога" также существенно нарастила объем грузовых перевозок. Спикер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он пройдет 6 августа.