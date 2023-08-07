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Посол в Дохе отметил рост числа российских туристов в Катаре
Туризм
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. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. "Мы... ПРАЙМ, 07.08.2023
бизнес, новости, туризм, катар, российские туристы, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОХА, 7 авг — ПРАЙМ. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.
"Мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб", — сказал посол.
По его мнению, росту числа туристов поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России на срок до 90 дней. "Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к ЧМ по футболу, тоже является несомненным конкурентным преимуществом", — добавил Догадкин.
Он отметил, что сейчас между Дохой и Москвой авиакомпанией Qatar Airways выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов также обсуждаются двумя сторонами.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.