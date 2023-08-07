ДОХА, 7 авг — ПРАЙМ. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. Шри-Ланка вошла в пятёрку стран по популярности у туристов из России

"Мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб", — сказал посол.

По его мнению, росту числа туристов поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России на срок до 90 дней. "Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к ЧМ по футболу, тоже является несомненным конкурентным преимуществом", — добавил Догадкин.

Он отметил, что сейчас между Дохой и Москвой авиакомпанией Qatar Airways выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов также обсуждаются двумя сторонами.

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