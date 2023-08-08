МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Больше 60% россиян в этом году стараются сократить свои расходы на отпуск, при этом аренда жилья, шоппинг и сувениры стали основными категориями для экономии, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру". Россияне стали покупать больше товаров для дачи

"Выяснилось, что 61% участников… стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2450 работающих жителей страны в возрасте от 25 до 55 лет.

Так, среди основных статей экономии отпускного бюджета были отмечены: аренда жилья (23%), шоппинг (21%), сувениры из поездок и подарки (15%), билеты в место отдыха и обратно (14%), развлечения (9%), экскурсии (5%), транспортные расходы в месте пребывания (5%), питание (3%), мобильная связь (2%). При этом 3% заявили, что экономят на всем в поездке.

"Шоппинг переместился с четвертой позиции на вторую, годом ранее 16% респондентов экономили на покупках во время отпуска. Также расходы на приобретение билетов переместились со второй позиции на четвертую, в минувшем году 19% урезали свои расходы на приобретение билетов. Кроме того, в этом году на третьей позиции оказалась покупка сувениров, в 2022 году эта статья расходов занимала пятое место (9% респондентов)", — подчеркнули аналитики.

При этом исследование выявило и бюджеты, которые россияне выделили на отпуск в этом году. Почти 20% респондентов рассчитывают на 30-50 тысяч рублей, 17% — на 50-70 тысяч, по 13% — на сумму до 30 тысяч и 90-110 тысяч, чуть меньше (12%) — на 70-90 тысяч, 11% — на 110-130 тысяч. В свою очередь, бюджеты в 130-150 тысяч и свыше 150 тысяч рублей заложили 6% и 9% соответственно.