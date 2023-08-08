КРАСНОДАР, 8 авг — ПРАЙМ. Фактическая загрузка отелей Краснодарского края на начало августа превышает 85% у "высокозведных" отелей, а в гостиницах категории "без звезд" составляет 84%, такие показатели являются высокими, но уже стандартными для Кубани, рассказали РИА Новости в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Власти Индонезии предупредили об угрозе чрезмерного туризма для Бали

"Согласно данным на 1 августа, в Краснодарском крае фактическая загрузка отелей категории "пять звезд" составляет — 85%, категории "четыре звезды" — 86%, "три звезды" — 86%, и 84% – категории "без звезд", — рассказали в ведомстве.

При этом заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц в регионе увеличивается с каждым годом, по данным властей, они пользуются популярностью у отдыхающих. В министерстве рассказали РИА Новости, что в данном случае показательно именно межсезонье – в это время туристы предпочитают отдыхать в отелях высокого класса.

В министерстве такую загрузку назвали высокой, однако в регионе она держится не один год и является стандартной.

Отмечается, что больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Фонд 285 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров.