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В Краснодарском крае назвали объем фактической загрузки отелей
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. Фактическая загрузка отелей Краснодарского края на начало августа превышает 85% у "высокозведных" отелей, а в гостиницах категории "без звезд" составляет 84%, такие показатели... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 8 авг — ПРАЙМ. Фактическая загрузка отелей Краснодарского края на начало августа превышает 85% у "высокозведных" отелей, а в гостиницах категории "без звезд" составляет 84%, такие показатели являются высокими, но уже стандартными для Кубани, рассказали РИА Новости в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
"Согласно данным на 1 августа, в Краснодарском крае фактическая загрузка отелей категории "пять звезд" составляет — 85%, категории "четыре звезды" — 86%, "три звезды" — 86%, и 84% – категории "без звезд", — рассказали в ведомстве.
При этом заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц в регионе увеличивается с каждым годом, по данным властей, они пользуются популярностью у отдыхающих. В министерстве рассказали РИА Новости, что в данном случае показательно именно межсезонье – в это время туристы предпочитают отдыхать в отелях высокого класса.
В министерстве такую загрузку назвали высокой, однако в регионе она держится не один год и является стандартной.
Отмечается, что больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Фонд 285 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров.