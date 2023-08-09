МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40% россиян, но треть путешественников все же получают то, о чем мечтают, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько россиян не смогли полноценно отдохнуть летом

Аналитики провели исследование среди 2 тысяч путешественников из России. "У трети путешественников (35%) ожидания обычно совпадают с реальностью и они ездят в свой идеальный отпуск. Большинству респондентов (40%) не удаётся осуществить изначальный план отпуска. Остальные проводят реальный отпуск дома, ничего не делая (10%), или занимаются накопившимися делами (10%)", — рассказали в сервисе.

"Большинство опрошенных путешественников (58%) признались, что на пути к идеальному отдыху встаёт финансовый вопрос. У остальных находятся дела важнее отпуска: просто заняты и не находят времени на отдых (11%), не с кем оставить питомца (11%), не могут вырваться с работы (10%)", — добавили там.

Помимо этого в "Авиасейлс" отметили, что зачастую направления, по которым путешественники ищут авиабилеты, не совпадают с фактическими бронированиями. "Чаще всего россияне искали билеты в Анталью, но бронировали билеты туда реже, чем в Ереван и Стамбул", — отметили в сервисе.

Аналитики также выяснили, что для большинства опрошенных идеальный отдых — это изучение новых мест (56%). Пляжный отдых (38%) — на втором месте. "Для остальных респондентов вид отдыха не имеет большого значения, главное — возможность отдохнуть бюджетно (22%), в хорошей компании (21%) или, наоборот, одному (10%)", — рассказали в компании.