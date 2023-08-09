МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Эксперты туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных туристических направлений, пишет в среду газета Financial Times. Власти Индонезии предупредили об угрозе чрезмерного туризма для Бали

"По прогнозам туроператора Tui, потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", — сказано в статье.

По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северною Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте.

Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды. Волны зноя стали причиной сотен природных пожаров, которые долгое время бушевали, прежде всего, в Греции и Италии. На смену аномальной жаре в ряде регионов затем пришли сильные бури со шквалистыми ветрами, смерчами и ливневыми дождями. В результате этих экстремальных погодных явлений погибли люди, большой материальный ущерб был нанесен сельскому хозяйству и инфраструктуре ряда средиземноморских стран.