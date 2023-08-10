МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением увеличился на 2-2,5 дня по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Туроператор Tui готовится к спросу на прохладные страны, пишут СМИ

В компании проанализировали тенденции туристического рынка на основе данных более чем 16 тысяч объектов размещения.

"Мы видим, что путешественники стали бронировать жилье на 2-2,5 дня раньше: если в первом квартале 2022 года окно бронирования (временной период между датой бронирования и датой заезда) в среднем по РФ составляло 7,5 дней, то в аналогичном периоде 2023 года этот показатель вырос до 10 дней. Во втором квартале 2022 туристы бронировали за 11,7 дня до заселения в отель, а в 2023 году — уже 14,1 дня", — рассказала операционный директор сервиса Александра Наумова.

В компании отметили, что во втором квартале 2023 года наблюдается позитивная динамика и рост интереса индивидуальных туристов к самостоятельному онлайн-бронированию отелей и других средств размещения. "48% всех заказов в этот период было оформлено на сайтах отелей и туристических площадок, с моментальным подтверждением брони. Во втором квартале 2022 года этот показатель держался на уровне 42%", — указала Наумова.

Туристы также стали реже отказываться от забронированных гостиниц: средняя доля отмененных бронирований сократилась с 33% до 30%. При этом, по данным аналитиков, средняя длительность пребывания в отелях не изменилась и составила 2,3 дня.