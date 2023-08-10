МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, в августе он вырос на 15-40% по сравнению с июлем и июнем, отмечается, что такой интерес обусловлен увеличением количества рейсов авиакомпанией "Аэрофлот" в этом направлении, и, как следствие, снижением цен на авиабилеты, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Аэрофлот" получил допуски на рейсы в Занзибар и китайский Санья

В начале августа "Аэрофлот" объявил, что увеличивает частоту полетов из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале к осенне-зимнему сезону с четырех до семи рейсов в неделю. В этой связи в группе компаний "Слетать.ру" отмечают существенное повышение спроса на туры на Мальдивы в августе по сравнению с июнем и июлем этого года: "На текущий момент рост составляет порядка 40%".

Высокий спрос на направление зафиксировали и аналитики туроператоров Space Travel и Resort Holiday. По их данным, в августе интерес россиян к Мальдивам увеличился на 20-21% по сравнению с первыми двумя летними месяцами. "Мы видим по-настоящему взрывной спрос на Мальдивы. Этот факт подтверждает увеличение полетной программы авиакомпанией "Аэрофлот", — сказала коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко.

Об активных продажах заявили и в Anex Tour. "Мальдивы хорошо продаются. У нас активно пошли бронирования на осень, как только мы объявили о старте собственной зимней полетной программы. Но и на "Аэрофлоте" брони идут, в том числе на лето. Рост спроса в августе по сравнению с предыдущими месяцами составил 15%", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Эксперты Space Travel отметили, что интерес к Мальдивам в последний месяц лета объясняется не только комфортным перелетом, удобным расписанием, но также приемлемой стоимостью авиабилетов. Этот факт отметили и в Fun&Sun. "Спрос сейчас стабилен и выше прошлого года на 1-3% в среднем, взрыва продаж не наблюдаем. Но благодаря хорошему ассортименту цена сейчас на авиабилеты адекватная, есть выбор, и клиенты покупают туры активно", — указали в пресс-службе Fun&Sun.

При этом представители отрасли рассказали агентству, что повышенный спрос обусловлен также специальными предложениями от гостиниц Мальдив на отдых в сентябре и октябре. "Скидки от некоторых отелей достигают 60%", — подчеркнула коммерческий директор Resort Holiday.

В Space Travel обратили внимание на то, что туристы стали заблаговременно покупать путевки по этому направлению. Там уточнили, что сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры. Как отметил глава компании Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператора России (АТОР) Артур Мурадян, несмотря на волатильность рубля, Мальдивы остаются наименее чувствительными к колебаниям курса валют.