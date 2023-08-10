МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Мальдивские острова

Российские туроператоры зафиксировали взрывной рост спроса на Мальдивы

"Первого августа МИД РФ запустил единые электронные визы для иностранных туристов из 55 государств. Это удобный и недорогой способ получить визу в РФ без приглашения, брони гостиницы и похода в консульство. У туроператоров-членов РСТ пока нет запросов от иностранных туристов на оформление электронных виз, хотя интерес к поездкам в Россию есть, в том числе в недружественных странах. Упрощенный визовый режим даст заметный эффект к следующему летнему сезону", — заявили в союзе.

При этом спрос на поездки в России со стороны иностранных туристов сохраняется, отметил эксперт РСТ, директор компании "Тройка" Антон Соловьев. По его словам, сейчас они активно выясняют детали возможного путешествия и обнаруживают серьезные изменения, произошедшие за последнее время.

"Например, французские туристы, с которыми мы традиционно работали, с удивлением узнали, что между нашими странами нет авиасообщения, а все непрямые варианты оказываются слишком дорогими. Это сильный сдерживающий фактор. Плюс люди думают о страховке, действует ли она на территории России. Банковские карты волнуют меньше, потому что на форумах люди сообщают, что это не проблема. В частности, мы принимали туристов, которые фактически моментально смогли оформить российскую карту в Сбере", — рассказал он.

По словам гендиректора компании Tsar Voyages Елены Ларди, пока оформляются обычные визы. "Будем так делать, пока не поймем, как реально работает новый механизм. Интерес и спрос со стороны европейских туристов сохраняется – у нас есть заявки на осень, на Новый год. Удивительно, но многих не пугает дороговизна и "кривая" (с пересадками — ред.) дорога. Хотя это, конечно, сдерживающий фактор, поэтому из Европы мы особого потока не ждем, рассчитываем на Азию, Ближний Восток. Марокко, Алжир, с которыми есть прямое авиасообщение", — сказала она.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около 50 долларов.