МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Российские туроператоры зафиксировали взрывной рост спроса на Мальдивы

"Первого августа МИД РФ запустил единые электронные визы для иностранных туристов из 55 государств. Это удобный и недорогой способ получить визу в РФ без приглашения, брони гостиницы и похода в консульство. У туроператоров-членов РСТ пока нет запросов от иностранных туристов на оформление электронных виз, хотя интерес к поездкам в Россию есть, в том числе в недружественных странах. Упрощенный визовый режим даст заметный эффект к следующему летнему сезону", — заявили в союзе.

При этом спрос на поездки в России со стороны иностранных туристов сохраняется, отметил эксперт РСТ, директор компании "Тройка" Антон Соловьев. По его словам, сейчас они активно выясняют детали возможного путешествия и обнаруживают серьезные изменения, произошедшие за последнее время.

"Например, французские туристы, с которыми мы традиционно работали, с удивлением узнали, что между нашими странами нет авиасообщения, а все непрямые варианты оказываются слишком дорогими. Это сильный сдерживающий фактор. Плюс люди думают о страховке, действует ли она на территории России. Банковские карты волнуют меньше, потому что на форумах люди сообщают, что это не проблема. В частности, мы принимали туристов, которые фактически моментально смогли оформить российскую карту в Сбере", — рассказал он.

По словам гендиректора компании Tsar Voyages Елены Ларди, пока оформляются обычные визы. "Будем так делать, пока не поймем, как реально работает новый механизм. Интерес и спрос со стороны европейских туристов сохраняется – у нас есть заявки на осень, на Новый год. Удивительно, но многих не пугает дороговизна и "кривая" (с пересадками — ред.) дорога. Хотя это, конечно, сдерживающий фактор, поэтому из Европы мы особого потока не ждем, рассчитываем на Азию, Ближний Восток. Марокко, Алжир, с которыми есть прямое авиасообщение", — сказала она.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около 50 долларов.