МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка по дипломатическим каналам, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Российские туроператоры зафиксировали взрывной рост спроса на Мальдивы

Он отметил, что Россия уже запустила безвизовый групповой обмен с Китаем и Ираном. "Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать… Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.