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2023-08-10T13:33:48+03:00
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2023
https://1prime.ru/tourism/20230810/841378330.html
Россия предложила Индии безвизовый групповой туристический обмен
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. Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка по дипломатическим каналам, сообщил министр экономического развития... ПРАЙМ, 10.08.2023
бизнес, новости, туризм, россия, индия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка по дипломатическим каналам, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что Россия уже запустила безвизовый групповой обмен с Китаем и Ираном. "Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать… Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.