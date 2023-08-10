МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские туристы стали реже бронировать отели премиального сегмента Турции, причина — рост цен на услуги и резкий летний скачок курса евро, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР зафиксировала рост турпотока на российских курортах этим летом

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в конце июля сообщил о менее высокой, чем ожидалось, загрузке премиальных объектов. Он объяснил это рядом факторов, среди которых землетрясение, президентские выборы, прохладная погода в начале июня. Он также добавил, что часть состоятельных туристов перестала отдыхать в люксовых отелях, поскольку приобрела или арендовала дома в Турции.

"Большинство туроператоров турецкого направления подтверждают тренд на снижение спроса в люксовом сегменте. Однако, по их оценкам, триггеры на российском рынке другие", — сообщили в АТОР. В ассоциации привели слова руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой, которая сказала: "Основной фактор снижения спроса – цены, которые значительно выросли по сравнению с прошлым сезоном".

В свою очередь эксперты Space Travel напомнили и про резкий летний скачок курса евро: контракты с турецкими отелями заключаются именно в этой валюте. "По нашей статистике продаж средний бюджет на поездки у клиентов остается без изменений в рублевом эквиваленте. В этой связи туристы, которые в прошлом году могли себе позволить отели высокого уровня, были вынуждены рассматривать более бюджетный сегмент или переориентироваться на другие, преимущественно долларовые направления, например ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы", – процитировали в АТОР Space Travel.

"Спрос несколько снижался на премиальные отели в Турции в начале сезона. В первую очередь на динамику повлиял значительный рост курса и повышение цен в отелях", – сообщили и в Pegas Touristik. В ассоциации уточнили, что схожих оценок придерживаются в туроператорских компаниях Anex Tour, Fun&Sun, PAC Group, Ambotis Holidays и Tez Tour.

"Основной фактор снижения продаж – это повышение в 2023 году стоимости услуг на 30% и повышение курса валют, что привело к общему повышению стоимости турпакета в Турцию примерно до 50%", — подчеркнули в Fun&Sun.

"По данным Tez Tour, если в прошлом году доля продаж люксовых отелей в Турции составляла 7-8% от общего объема бронирований, то в текущем этот показатель не превышает 3%. Представители туроператора "Интурист" приводят следующий пример: если в прошлом сезоне тур в люксовый отель на побережье Турции для семьи из двух взрослых и двух детей стоил около 800 тысяч рублей, то в этом сезоне аналогичный тур обойдется уже в 2,5 миллиона рублей", — сказали в АТОР.