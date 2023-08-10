МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Россия предложила Индии безвизовый групповой туристический обмен

Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.

"Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", — приводятся слова Кондратьева в сообщении пресс-службы министерства.

В Минэкономразвития добавили, что совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом ведомством создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения.

"При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов", — пообещали в ведомстве.

Там уточнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между Россией и Китаем выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines Co. Российские туроператоры ждут роста въездного туризма к будущему лету

СТОИМОСТЬ

По словам Кондратьева, поездки между Россией и Китаем будут примерно на 20-30% дешевле, чем обычные индивидуальные бронирования.

"Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе", — сказал он.

Он отметил, что в групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, "которые будут отвечать запросу клиента — все, от городских туров до пляжного отпуска".

В Минэкономразвития пояснили, что для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.

ПРОГНОЗ

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, согласно предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек. Российские туроператоры зафиксировали взрывной рост спроса на Мальдивы

"В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек — примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.

Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России, в 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма. Сам же Китай возобновил прием иностранных туристов, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, лишь в марте нынешнего года.