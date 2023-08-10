МЭР: безвизовые группы россиян уже на следующей неделе смогут поехать в Китай
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.
"Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", — приводятся слова Кондратьева в сообщении пресс-службы министерства.
В Минэкономразвития добавили, что совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом ведомством создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения.
"При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов", — пообещали в ведомстве.
Там уточнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между Россией и Китаем выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines Co.
СТОИМОСТЬ
По словам Кондратьева, поездки между Россией и Китаем будут примерно на 20-30% дешевле, чем обычные индивидуальные бронирования.
"Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе", — сказал он.
Он отметил, что в групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, "которые будут отвечать запросу клиента — все, от городских туров до пляжного отпуска".
В Минэкономразвития пояснили, что для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.
ПРОГНОЗ
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, согласно предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек.
"В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек — примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.
Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России, в 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма. Сам же Китай возобновил прием иностранных туристов, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, лишь в марте нынешнего года.
https://1prime.ru/tourism/20230810/841388237.html