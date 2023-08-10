МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Первая туристическая группа из Китая в рамках соглашения о безвизовом обмене прилетела в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Россияне смогут посетить Китай без виз уже на следующей неделе

"Сегодня особенный день — после пандемии у нас первая туристическая группа из Китая прилетела в Россию (по безвизовому режиму — прим. ред.). Между нашими правительствами есть соглашение. По нему тургруппы могут въехать в другую страну без визы. Конечно, это очень удобно и очень полезно для наших туристов", — заявил советник-посланник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао.

Группа из 23 китайских туристов, прибывших рейсом из Сианя, приземлилась в аэропорту Шереметьево. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем. Это первая после подписания соглашения о безвизовом обмене тургруппа, прибывшая из Китая в тестовом формате. После ее возвращения будет официально запущен безвизовый обмен между Китаем и Россией.

Недельная туристическая программа включает в себя посещение Москвы и Санкт-Петербурга, где туристы из КНР смогут увидеть главные достопримечательности двух городов. "Аэрофлот" получил допуски на рейсы в Занзибар и китайский Санья

Как ранее отмечал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, групповые туристические поездки будут на 20-30% дешевле индивидуальных бронирований.

Представитель министерства также рассказал, что уже на следующей неделе поездки по безвизовому механизму станут массовыми. Ожидается, что первая российская туристическая группа посетит Китай.

"Возможно, к концу 2023 года мы перешагнем порог в 500 тысяч человек между Китаем и Россией, примерно по 250 тысяч на каждую сторону", – рассказал Никита Кондратьев о планах по турпотоку между странами.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.