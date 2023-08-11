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https://1prime.ru/tourism/20230811/841391101.html
Поездки из России в Юго-Восточную Азию в июле подешевели больше других
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Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров – в среднем до 93,9 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата,... ПРАЙМ, 11.08.2023
бизнес, новости, туризм, туризм, юго-восточная азия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров – в среднем до 93,9 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.
Стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии в среднем снизилась более чем на 2 тысячи рублей — с 96,1 тысячи в июне до 93,9 тысячи в июле. В апреле тур в этом направлении стоил порядка 98,1 тысячи рублей.
Подешевели и поездки на Черноморское побережье России, включая Крым: со своего исторического максимума, который был достигнут в июне 2023 года, цены снизились на 664 рубля – в среднем до 58,6 тысячи рублей.
За последний месяц незначительное снижение в цене показали и речные круизы по России. С исторического максимума, достигнутого в июне, их стоимость снизилась на 140 рублей – в среднем до 22,02 тысячи рублей.