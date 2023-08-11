МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров – в среднем до 93,9 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости. Россияне смогут посетить Китай без виз уже на следующей неделе

Стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии в среднем снизилась более чем на 2 тысячи рублей — с 96,1 тысячи в июне до 93,9 тысячи в июле. В апреле тур в этом направлении стоил порядка 98,1 тысячи рублей.

Подешевели и поездки на Черноморское побережье России, включая Крым: со своего исторического максимума, который был достигнут в июне 2023 года, цены снизились на 664 рубля – в среднем до 58,6 тысячи рублей.

За последний месяц незначительное снижение в цене показали и речные круизы по России. С исторического максимума, достигнутого в июне, их стоимость снизилась на 140 рублей – в среднем до 22,02 тысячи рублей.