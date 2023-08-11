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2023
https://1prime.ru/tourism/20230811/841391370.html
Стоимость туров в Турцию достигла исторического максимума
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Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, следует из анализа данных... ПРАЙМ, 11.08.2023
бизнес, новости, туризм, росстат, туризм, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно повышалась и дошла в январе 2023 года до 52,1 тысячи рублей. От месяца к месяцу поездки дорожали, резкое повышение зафиксировано в мае, когда туры с 69 тысяч рублей подскочили до 76,2 тысячи. В июне этого года стоимость уже выросла до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи — до 83,4 тысячи рублей.
Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, в их числе Белоруссия — рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) — рост до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — рост до 63,3 тысячи рублей.