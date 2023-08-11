МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сухопутный маршрут в Крым через Запорожье абсолютно безопасен для туристов, как и многие города региона, например, Мелитополь, Бердянск и Приморск, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекратили

"Это абсолютно безопасный участок дороги, стоят у нас через каждые семь километров или блокпосты, или посты с волонтерами, которые оказывают помощь. На основных развилках, поворотах, направлениях не только указатели, но стоят и полицейские машины, которые подсказывают и следят за безопасностью", — рассказал Балицкий.

Кроме того, сообщил он, на пути следования по сухопутному маршруту МЧС развернуты несколько пунктов временного размещения, где гражданам предложат все необходимое, в том числе там может быть оказана необходимая медпомощь.

Сам сухопутный коридор, наряду с городами в Запорожской области — Мелитополем, Бердянском, Приморском — абсолютно безопасны, заверил Балицкий. Также он упомянул курорты Азовского моря — Кирилловку, Приморскую косу, Бердянскую косу —, где также достаточно безопасно.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы России.