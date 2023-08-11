МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Туроператоры испытывают сложности с организацией безвизовых туристических групп из России в Китай, скорее всего, первые такие группы отправит Дальний Восток по наземным погранпереходам, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Аэропорт "Внуково" заработал штатно

"По факту туроператоры из списка (готовые отправлять туристов в КНР — ред.) продолжают формировать туры, но подают документы на визы пока через визовые центры, потому что со списком есть сложности. Скорее всего, первые групповые безвизовые туры в Китай отправит Дальний Восток через наземные погранпереходы. Мы же ожидаем расширения полетных программ, чтобы полноценно начать групповые заезды", — сказал Мурадян.

При этом он отметил, что запросы от туристов на поездки в Китай есть. "Китай вызывает интерес, в том числе есть спрос в Санью, но требуется расширение полетов, потому что при текущих ценах довольно дорого получается", — пояснил эксперт.

Он добавил, что возобновлению безвизового группового обмена с Китаем пока не удалось существенно поменять конъюнктуру рынка выездного туризма для российских участников.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела в четверг в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене.