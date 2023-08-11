МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Родителям стоит задуматься, если скидка на детскую путевку при онлайн-бронировании составляет более 20%, есть риск наткнуться на мошенников, сообщил на пресс-конференции руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов. Первые туристы из Китая прибыли в Россию в рамках безвизового соглашения

"Большая часть случаев, связанных с криминалом, сейчас находится в онлайн-сфере, и именно здесь нужно быть наиболее осмотрительным: не бросаться на низкие цены, проверять и перезванивать. Если дисконт больше 20% — это уже очень подозрительно", — заявил Мохов, комментируя скандальную историю с компанией "Колибри" и выселением российских детей из отеля в Турции.

По его мнению, случай с компанией "Колибри" — единичный, и количество мошенников, которые пытаются похитить денежные средства онлайн в сфере туризма, не превышает десяти за сезон. При этом он отметил, что для минимизации рисков в случае непредвиденной ситуации во время нахождения в детском лагере родителям стоит заранее обеспечить ребенка запасным заряженным телефоном и мелкими деньгами. По его словам, не помешает и дополнительное страхование медицинских расходов, а также наличие под рукой телефона страховой организации.

Как уточнил Мохов, родители в случае необходимости могут также обратиться в компетентные государственные органы, которые, по его словам, обязаны вмешиваться в такие ситуации: генеральные консульства, Роспотребнадзор, Минэкономразвития. На связи всегда и общественные организации.

"Родители должны знать телефоны, контакты всех надзорных органов, которые связаны с туризмом хоть в какой-то части, и предпринимать максимальные усилия для того, чтобы донести информацию и до правоохранительных органов в случае необходимости, а впоследствии, если причинен ущерб, необходимо обращаться в суд с гражданско-правовым иском", — добавил Мохов.

По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." заключили с родителями 90 детей от 6 до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции. Во время поездки дети столкнулись с неудовлетворительными условиями размещения и низким качеством сервиса. Ночью их принудительно выселили из отеля. По причине невозможности дальнейшего размещения в Россию досрочно вернулись 68 детей.