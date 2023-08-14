МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Многие граждане Польши опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за ее близости к границе России, сообщается в материале польского портала Onet. Польша стала жертвой собственной пропаганды из-за поддержки Украины

Украинский кризис заставил поляков изменить курортные предпочтения, в связи с чем автор статьи решил посетить "последний (польский — прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе.

"Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13.00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — рассказывает журналист.

Указанная пустота, как он считает, образовалась из-за того, что многих туристов пугает близость к России.

Женщина по имени Юстина, которая раньше посещала Балтику в ежегодном режиме и планировала отдохнуть в Пяски и в нынешнем году, пожаловалась журналисту: "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место".

В то же время другая девушка, которая все же отважилась полежать на пляже рядом с российской границей, заявила: "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять".

Местные арендодатели, которых опросил автор, пожаловались на снижение выручки из-за ненастной погоды, отпугивающей туристов. Вместе с тем некоторые владельцы курортной недвижимости связали падение интереса отдыхающих к пляжам Балтийской косы с дорогими ценами и ростом инфляции.

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши длиной 65 километров, 35 из которых принадлежат России — отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области ее отделяет от материка судоходный пролив.