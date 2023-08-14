МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря предоставить российским регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта проведения эксперимента в некоторых субъектах РФ, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Российские туроператоры ждут роста въездного туризма к будущему лету

"Правительству РФ… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", — сказано в документе.

Эксперимент по курортному сбору позволили взимать с 1 мая 2018 в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом размер не может быть выше 100 рублей. Эксперимент, срок которого продлен до 2025 года, направлен на сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

В декабре 2022 года Путин подписал закон, продлевающий срок проведения эксперимента до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". В Санкт-Петербурге сбор составит 100 рублей, его начнут взимать с 1 апреля 2024 года.

По данным местных властей, в прошлом году курортный сбор оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет его действия на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.