МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Застрявших в Анталье из-за поломки самолета Red Wings туристов вывезут в Екатеринбург на дополнительном рейсе, организованном компанией Pegas Touristik, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Red Wings принимает меры для урегулирования ситуации с задержанными рейсами

"Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью туроператоры вывезут на дополнительном рейсе, организованном Pegas Touristik", — сообщили в ассоциации.

Как уточнила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, слова которой привели в АТОР, рейс по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. "Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly ("Икар")", — указали в ассоциации.

При этом в АТОР заявили, что туроператоры не подтверждают информацию о выселении туристов из отелей — представители отрасли сообщили, что их клиенты ожидают вылета в отелях и не выезжали в аэропорт.

"С максимальной долей вероятности… рейс авиакомпании Red Wings WZ6032 Анталья – Екатеринбург не смог вылететь по техническим причинам, которые повлекли и дальнейшие веерные задержки", — уточнили в ассоциации.

Также, по информации АТОР, представители авиакомпании Red Wings держат ситуацию на контроле и планируют к вечеру 14 августа решить технические проблемы с самолётом.