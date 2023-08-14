АТОР: туристов вывезут из Антальи в Екатеринбург на дополнительном рейсе
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Застрявших в Анталье из-за поломки самолета Red Wings туристов вывезут в Екатеринбург на дополнительном рейсе, организованном компанией Pegas Touristik, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью туроператоры вывезут на дополнительном рейсе, организованном Pegas Touristik", — сообщили в ассоциации.
Как уточнила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, слова которой привели в АТОР, рейс по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. "Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly ("Икар")", — указали в ассоциации.
При этом в АТОР заявили, что туроператоры не подтверждают информацию о выселении туристов из отелей — представители отрасли сообщили, что их клиенты ожидают вылета в отелях и не выезжали в аэропорт.
"С максимальной долей вероятности… рейс авиакомпании Red Wings WZ6032 Анталья – Екатеринбург не смог вылететь по техническим причинам, которые повлекли и дальнейшие веерные задержки", — уточнили в ассоциации.
Также, по информации АТОР, представители авиакомпании Red Wings держат ситуацию на контроле и планируют к вечеру 14 августа решить технические проблемы с самолётом.
https://1prime.ru/tourism/20230814/841427797.html