МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россияне, помимо традиционного пляжного отдыха в Египте, стали чаще выбирать круизы по Нилу вместо закрытой Европы, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Застрявших в Анталье туристов вывезут на дополнительном рейсе

"Спрос на направлении (Египет — ред.) выше, чем год назад, благодаря акциям раннего бронирования и достаточному объему перевозки. Помимо традиционного пляжного отдыха, востребованы круизы по Нилу, которые часть туристов выбирают вместо закрытой Европы", — сообщили в РСТ.

С этим согласились и в туроператоре "Русский Экспресс". Там спрос на Египет оценивают на 15-20% выше прошлогодних показателей. "Спрос на туры с круизом очень хороший и продолжает расти. В условиях труднодоступной Европы туристы ищут другие возможности для экскурсионных поездок. Растет также спрос на отдых в отелях северного побережья, это средиземноморские курорты Александрия, Эль-Аламейн и Мерса-Матрух", — рассказали в пресс-службе компании.

В союзе также привели данные туроператора Coral Travel, в котором отметили, что россияне наиболее активно бронируют путевки в Египет на ноябрь, но есть заявки и на декабрь. "Впрочем, загрузка рейсов на осень-зиму пока невысокая, ждем активизации спроса чуть позже. Больше запрашивают длительное проживание – от 10 до 14 ночей, реже – недельные туры. Отели, в основном, выбирают уровня пять звезд. Все брони идут на отели "все включено" или "ультра все включено" – вполне привычная картина по типу питания для Египта", — сообщили в компании.

По данным Anex Tour, Египет занимает четвертое место по популярности в предстоящем зимнем сезоне, уступая Турции, Арабским Эмиратам и Таиланду. "В прошлом году перевозки в Египет было значительно меньше, в этом увеличилось количество рейсов, расширилась география вылетов по России. Заявки на зиму уже приходят, включая запросы на Новый год и каникулы", — процитировали в РСТ пресс-службу туроператора.