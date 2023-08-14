СОЧИ, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, в понедельник уже вылетели первые четыре лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. В Минэкономразвития прокомментировали курортный сбор в российских регионах

Ранее перевозчик информировал, что с 14 августа возобновит рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100. Такой шаг, по оценке авиакомпании, был вызван повышенным спросом, прямые рейсы планировались в Турцию, Армению и ОАЭ.

"Сегодня АК "Россия" планировала выполнить шесть международных рейсов: один в Ереван, два рейса в Стамбул, два рейса в Анталью и один в Даламан. Четыре рейса — в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью — уже вылетели", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ещё два рейса запланированы на более позднее время в понедельник. Один самолет отправится из Сочи в Анталью в 20.00, второй полетит в Стамбул в 23.55.

Аэропорт Сочи продолжает работать в качестве авиационного хаба, воздушная гавань обеспечивает перевозки как внутри страны, так и по 13 международным направлениям: это Грузия, Израиль, Турция, Армения, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и еще ряд стран, говорили в пресс-службе воздушной гавани.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году, находится под управлением аэропортовых холдингов России "Аэродинамика". С 2020 года аэропорт Сочи входит в топ-5 аэропортов России по объёму пассажирских перевозок, обслуживая до 13 миллионов человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.