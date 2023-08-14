МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства. Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки

Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово", рейс Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга вечером в понедельник после 37-часовой задержки.

"В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке",- говорится в сообщении.

При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным", уточнили в пресс-службе.

Также пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, отметили в ведомстве. Кроме того, законом зафиксировано право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.