МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings рассказала РИА Новости о ситуации с самолетами и задержанными рейсами: одно из вышедших из строя воздушных судов восстановлено и выполняет программу полетов, часть задержанных рейсов выполнено, вернуться в расписание планируется утром во вторник. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов Red Wings

Росавиация ранее сообщала, что задержки рейсов связаны с технеисправностью двух бортов перевозчика. Было задержано несколько рейсов авиакомпании,

"Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Боинг —777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. В соответствии с п.99 ФАП №82 пассажирам задержанных рейсов предоставлялось питание, прохладительные напитки, услуги камеры хранения, информирование пассажиров по громкоговорящей связи, на информационных табло аэропортов, а также силами представителей", — сообщили в компании.

Пассажиры задержанных рейсов были обеспечены размещением в гостиницах Екатеринбурга и Анталии за счет авиакомпании, рассказали там.

"Совместно с туроператорами была обеспечена пролонгация проживания в номерах гостиницы. В целях ввода суточного плана полетов в расписание реализованы следующие меры", — добавили в Red Wings.

ЧТО С РЕЙСАМИ

В частности, на коммерческой основе достигнута договоренность с авиакомпанией "Икар" по вывозу пассажиров задержанных рейсов WZ-3061/3062 по маршруту Екатеринбург-Анталия-Екатеринбург.

"В настоящее время одно из вышедших из строя воздушных судов авиакомпании Red Wings восстановлено и выполняет программу полетов", — отметили в компании.

Задержанные рейсы WZ-3089/3090 по маршруту Жуковский-Анталия-Жуковский выполнены. Задержанный рейс WZ-3077 по маршруту Жуковский-Шри-Ланка выполнен. Рейс WZ-3078 Шри-Ланка-Жуковский в полете.

"В случае непредвиденных обстоятельств, авиакомпанией предусмотрена возможность резервирования рейсов на коммерческой основе с другими перевозчиками. "Ред Вингc" устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к 7.00 15 августа", — отметили в компании.

Авиакомпания приносит свои извинения, понимает, что задержки рейсов вызвали неудобства, благодарит пассажиров за понимание и терпение.