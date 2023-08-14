МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства о порядке возврата средств за туристические путевки военнослужащим и членам их семей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов Red Wings

"Абзац первый пункта 1 дополнить словами "или призывом гражданина, заключившего договор о реализации туристского продукта, на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, либо его поступлением на военную службу по контракту в период с 24 февраля 2022 года, либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в период с 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на регулирование деятельности туроператоров в части исполнения ими обязательств по договорам о реализации турпродукта перед туристами, призванными на военную службу в рамках мобилизации, поступившими на службу по контракту или добровольцем, в период с 24 февраля 2022 года, а также перед членами семей таких военнослужащих.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Законом предусматривается, что гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки.