МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоит подумать об освобождении от курортного сбора отдельных категорий отдыхающих, например многодетных семей и военнослужащих, при этом введение сбора не позволит решить системные проблемы в регионах, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать всем регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.

"На наш взгляд, право введения курортного сбора – мера, которая требует очень аккуратного использования и желательно не в тех регионах, где есть большой объем частного гостиничного сектора, иначе это превращается в квазиналог на легальную гостиничную деятельность. Курортный сбор взимается с гостей официальных гостиниц, но при этом с туристов, которые размещаются в альтернативных средствах размещения, его по сути не берут. Стоит также подумать об освобождении от сбора отдельных категорий отдыхающих, например многодетных семей, военнослужащих", — сказал Уманский.

При этом он высказал мнение, что регионам не стоит рассчитывать на то, что этой мерой они смогут решить системные проблемы, связанные с необходимостью развития транспортной, социальной и другой инфраструктуры, которая испытывает острую перегрузку вслед за растущим туристическим потоком. "В реальности собираемых средств будет хватать на локальное благоустройство и озеленение", — указал президент РСТ.

По его словам, резко растущий турпоток во многих регионах вызывает избыточную нагрузку на инфраструктуру, например медицинскую, которая проектировалась и рассчитывалась исходя из числа проживающих в этих регионах местных жителей. "Курортный сбор тут малоэффективен, так как для развития инфраструктуры нужны другие объемы финансирования, возможно из регионального или федерального бюджетов", — заявил Уманский.

Эксперимент по взиманию курортного сбора действует с 2018 года, на данный момент такое право имеют Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Крым, Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус". В четырех из этих субъектов Федерации сбор уже работает, Петербург планирует начать его взимать с 1 апреля 2024 года. И только Крым решил не вводить курортный сбор — глава республики Сергей Аксенов заявил, что считает нецелесообразным это как минимум до завершения СВО.