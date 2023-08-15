МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 в июле 2023 года перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в релизе перевозчика. "Яндекс Go" улучшил навигацию для водителей в Москве

"В июле S7 Airlines перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — говорится в сообщении.

Число путешественников на внутренних линиях увеличилось на 0,7%, а на международных направлениях на 97,5%.

С начала года S7 Airlines перевезла 9,4 миллиона пассажиров – на 5,3% больше, чем в 2022 году. Авиакомпания перевезла 8,5 миллиона путешественников внутри России и более 850 тысяч – на международных направлениях.