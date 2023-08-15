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2023
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Компания S7 в июле увеличила пассажиропоток почти на пять процентов
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Авиакомпания S7 в июле 2023 года перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в релизе перевозчика. "В июле S7... ПРАЙМ, 15.08.2023
бизнес, новости, туризм, россия, авиакомпания, s7 airlines
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 в июле 2023 года перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в релизе перевозчика.
"В июле S7 Airlines перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — говорится в сообщении.
Число путешественников на внутренних линиях увеличилось на 0,7%, а на международных направлениях на 97,5%.
С начала года S7 Airlines перевезла 9,4 миллиона пассажиров – на 5,3% больше, чем в 2022 году. Авиакомпания перевезла 8,5 миллиона путешественников внутри России и более 850 тысяч – на международных направлениях.