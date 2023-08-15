МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией Red Wings после ситуации с туристами, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Red Wings отменила рейс из Жуковского в Египет

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Сергею Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", — говорится в сообщении.

Перевозчик в последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.

Red Wings ранее заявила, что предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.