Red Wings сообщила расписание на ближайшие дни для пассажиров задержанных рейсов
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings опубликовала изменения в расписании самолетов на 15-17 августа для пассажиров задержанных рейсов, следует из сообщения компании.
"Уважаемые пассажиры, мы понимаем, что три дня были крайне сложными, как для вас, так и для авиакомпании. Вместе с тем сотрудники "Ред Вингс" предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов. Хотим проинформировать вас об изменении в расписании рейсов авиакомпании на 15-17 августа по состоянию на 20.00 15 августа", — говорится в сообщении.
Согласно расписанию, 15 августа авиакомпания выполнит задержанные рейсы WZ 3071 и WZ 3061 Екатеринбург — Анталья в 17.00 UTC и в 22.00 UTC, WZ 3004 Анталья — Жуковский в 23.05 UTC. 16 августа будут выполнены рейсы WZ 3027 Жуковский — Шарм-эш-Шейх в 01.50 UTC, WZ3062 Анталья — Екатеринбург в 04.10 UTC.
На воздушных судах авиакомпании "Икар" 15 августа будут выполнены рейсы WZ3028 Шарм-эш-Шейх — Казань (номер рейса — АК ИКАР EO3028) в 15.20 UTC, WZ3027 Казань — Шарм-эш-Шейх (номер рейса — АК ИКАР EO3027) в 23.55 UTC. 16 августа полетят WZ3026 Шарм-эш-Шейх — Жуковский (номер рейса — АК ИКАР EO3026) в 07.35 UTC, WZ3089 Жуковский — Анталья (номер рейса — АК ИКАР EO3047) в 15.30 UTC, WZ3058 Анталья — Казань (номер рейса — АК ИКАР EO3208) в 21.40 UTC.
На 17 августа запланированы WZ3057 Казань — Анталья (номер рейса — АК ИКАР EO3207) в 04.05 UTC, WZ3090 Анталья — Шереметьево (номер рейса — АК ИКАР EO3004) в 09.50 UTC. Авиакомпания сообщает, что все три имеющиеся в парке воздушные судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты.
"Начиная с 11.00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", — заключили в Red Wings.
UTC — обозначение Всемирного координированного времени. Москва, Казань, Шарм-эш-Шейх и Анталья опережают UTC на три часа, Екатеринбург — на пять.
Авиакомапния Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.
https://1prime.ru/tourism/20230815/841462168.html