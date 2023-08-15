МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings опубликовала изменения в расписании самолетов на 15-17 августа для пассажиров задержанных рейсов, следует из сообщения компании. Red Wings предложит пассажирам сертификаты на бесплатный полет

"Уважаемые пассажиры, мы понимаем, что три дня были крайне сложными, как для вас, так и для авиакомпании. Вместе с тем сотрудники "Ред Вингс" предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов. Хотим проинформировать вас об изменении в расписании рейсов авиакомпании на 15-17 августа по состоянию на 20.00 15 августа", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, 15 августа авиакомпания выполнит задержанные рейсы WZ 3071 и WZ 3061 Екатеринбург — Анталья в 17.00 UTC и в 22.00 UTC, WZ 3004 Анталья — Жуковский в 23.05 UTC. 16 августа будут выполнены рейсы WZ 3027 Жуковский — Шарм-эш-Шейх в 01.50 UTC, WZ3062 Анталья — Екатеринбург в 04.10 UTC.

На воздушных судах авиакомпании "Икар" 15 августа будут выполнены рейсы WZ3028 Шарм-эш-Шейх — Казань (номер рейса — АК ИКАР EO3028) в 15.20 UTC, WZ3027 Казань — Шарм-эш-Шейх (номер рейса — АК ИКАР EO3027) в 23.55 UTC. 16 августа полетят WZ3026 Шарм-эш-Шейх — Жуковский (номер рейса — АК ИКАР EO3026) в 07.35 UTC, WZ3089 Жуковский — Анталья (номер рейса — АК ИКАР EO3047) в 15.30 UTC, WZ3058 Анталья — Казань (номер рейса — АК ИКАР EO3208) в 21.40 UTC.

На 17 августа запланированы WZ3057 Казань — Анталья (номер рейса — АК ИКАР EO3207) в 04.05 UTC, WZ3090 Анталья — Шереметьево (номер рейса — АК ИКАР EO3004) в 09.50 UTC. Авиакомпания сообщает, что все три имеющиеся в парке воздушные судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты.

"Начиная с 11.00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", — заключили в Red Wings.

UTC — обозначение Всемирного координированного времени. Москва, Казань, Шарм-эш-Шейх и Анталья опережают UTC на три часа, Екатеринбург — на пять.

Авиакомапния Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.