МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных — Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. АТОР объяснила, почему россияне летят в отпуск, но выбирают недорогие туры

"Выяснилось, что на Россию приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу… В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", — рассказали в сервисе.

По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи (13,2%), а среди зарубежных — Ереван (3,1%) и Рим (3%).

Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем — четырехзвездочные отели.

Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников — от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.