МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Представители крупных туристических объединений обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой существенно снизить налоговую нагрузку на отрасль, в том числе освободить гостиницы от налога на прибыль и от НДС на услуги, а также снизить ставки налога на имущество, страховых взносов и ставку для пользователей "упрощенки", говорится в соответствующем письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россия примет в 2024 году около полумиллиона туристов из Китая

Ассоциация рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" (ФРИО), Российская гостиничная ассоциация (РГА), Союз туризма и гостеприимства и Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечают, что несмотря на меры господдержки гостиничной отрасли рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения, работающих на общей системе налогообложения, практически равна нулю, в связи с чем их инвестиционная привлекательность находится на крайне низком уровне.

В письме Решетникову ассоциации предлагают на постоянной основе освободить от НДС все услуги, оказываемых в гостиницах и иных средствах размещении, а также снизить для них предельную ставку по налогу на имущество с 2,2% до 0,25% от кадастровой стоимости.

Согласно письму, по мнению турбизнеса, нужно также освободить гостиницы и иные средства размещения от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль. Помимо этого считается важным снизить для сотрудников турсферы ставку страховых взносов как минимум до того же уровня, который предусмотрен для компаний из сферы IT (7,6%), так как доля расходов на персонал в гостиницах составляет от 25% до 50%, поясняется в письме. Также отрасль просит снизить ставку для пользователей УСН "Доходы" с 6% до 2%.

"Предложенный комплекс мер существенно снизит фискальную нагрузку на крупные предприятия, что позволит выровнять как нагрузку на предприятия, работающие на общей и упрощенной системе налогообложения, так и повысить инвестиционную привлекательность субъектов крупного гостиничного бизнеса. Принятие указанных мер в перспективе приведет к повышению показателя рентабельности капитала до 15%", — пояснили эксперты отрасли.

Представители туробъединений считают, что цель снижения общей фискальной нагрузки на отрасль может быть достигнута посредством введения специальной отраслевой налоговой системы.